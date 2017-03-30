Юрий Башмет открыл в Перми центр для одаренных детей

Прославленный коллектив под управлением Юрия Башмета прибыл в Пермь в рамках мирового турне, посвященного 25-летию оркестра. За несколько часов до концерта Юрий Башмет открыл в Перми собственный образовательный центр и дал в нем первый урок.

Для того чтобы выступать перед таким серьёзным гостем, нужно как следует разыграться. Тем более скрипке, на которой играет 13-летняя Валерия, почти 150 лет, у неё, как говорит девочка, своенравный характер.

На первом мастер-классе образовательного центра Юрия Башмета детей было не меньше полусотни. Все они учащиеся музыкальных школ города и края.

"Все дети пересаживайтесь из зрительного зала на сцену", - с этих слов начался мастер-класс и открытие образовательного центра Юрия Башмета. Это не единственный центр в нашей стране. Первый был открыт в 2013 году в Ростове-на-Дону, далее в Екатеринбурге, Казани и Новосибирске.

Мастер-класс для юных музыкантов прошёл плодотворно и интересно и для самого маэстро.

Юрий Башмет, дирижёр, народный артист СССР: "Даже по сегодняшнему прослушиванию, если сравнить девочку в Италии, во Франции с сегодня выступающими, то у нас это на три головы выше".

Первая образовательная сессия в краевой филармонии начнётся уже в мае. В предстоящих мастер-классах и круглых столах особое внимание будет уделено молодым музыкантам, играющим на духовых и ударных инструментах.