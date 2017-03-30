Интерактивное ТВ - в помощь школьникам и студентам

В компании «Ростелеком» заявили, что при помощи их интерактивного телевидения вполне можно заниматься самообразованием.

Дарья изучает историю, так что много приходится работать с учебниками, архивными документами, специализированными изданиями. Отдыхать от книг она также предпочитает с пользой - смотрит по телевизору исторические передачи: наготове блокнот и ручка, чтобы конспектировать нужные сведения.

Дарья Шестакова, пользователь интерактивного ТВ «Ростелеком»: "Интересны такие каналы, как История и Viasat History - просто отличное качество, интересные передачи. И мне нравятся программы про разоблачение мифов, какие-то личные истории, например, про каких-нибудь личностей исторических".

Различные каналы, всего более двухсот, есть в составе интерактивного телевидения от компании «Ростелеком». Это любимые Дарьей исторические и множество других.

Анастасия Татаринова, представитель компании «Ростелеком»: "Интерактивное телевидение превращает просмотр в познавательный процесс. Здесь доступен контент для любого возраста: для школьников, студентов, родителей, бабушке и дедушек. Самое интересное в просмотре телевизора - это интерактивность, то есть абонент может управлять просмотром".

Среди плюсов такого формата - любую передачу можно останавливать, перематывать на начало или запрашивать из архива. При этом телевидение доступно не только дома, а практически везде.

Предлагаются различные интересные опции, например, «мультискрин». Суть в том, что просмотр можно начать на одном устройстве, например, телевизоре, нажать паузу, и продолжить смотреть уже на смартфоне или планшете.

Сегодня «Ростелеком» подключает интерактивное телевидение по технологии GPON или оптика в квартиру, что, по словам специалистов, гарантирует высокое качество картинки и надёжность соединения.