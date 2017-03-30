Стройтесь на здоровье: В Соликамске началось возведение детской поликлиники

Первичная медицинская помощь в ближайшие годы будет в приоритете, - подчеркнули в краевом Минздраве. Начатое дело поддержал и глава региона.

Назвать детскую поликлинику Соликамска худшей нельзя. Окна - стеклопакеты, стены аккуратно оштукатурены. И, тем не менее, медицинским нормам помещение давно не соответствует. Нет рентгена, УЗИ, собственной лаборатории. Вентиляция со своей функцией не справляется.

Татьяна Коротина, врач-иммунолог: "Грибок - это самый аллерген, представьте, к нам дети приходят лечиться, а они у нас тут же могут получить обострение заболевания".

Проблему решили кардинально. Новая поликлиника рассчитана на 200 посещений в день. Снаружи современный фасад, парковка и детский городок, внутри все кабинеты с необходимым оборудованием. Сдается под ключ.

Дмитрий Кичигин, руководитель компании «Камастрой»: "На сегодняшний день мы смонтировали фундаментные стаканы, частично начали монтировать каркас, начали работы по подводке наружных сетей".

Семь подобных поликлиник должно появиться в Прикамье в ближайшие несколько лет. По одной в Кудымкаре и Соликамске, сразу пять - в Перми. При этом, как говорят чиновники, начнут решаться и системные проблемы.

Вадим Плотников, министр здравоохранения Пермского края: "Очередь, недовольство жителей, не всегда вовремя попадают пациенты к врачам. Вот этот функционал мы будем активно рассматривать, менять".

Выводы сделаны главой региона Максимом Решетниковым по итогам выездов в районы Прикамья. Посыл простой - медицина должна стать доступнее. Двумя руками за такие перемены выступили общественники.

Дмитрий Жебелев, председатель общественного совета при Минздраве Пермского края: "Максим Геннадьевич Решетников обозначил именно первичное звено как приоритет в развитии здравоохранения, здравоохранения в целом. Это очень важно, потому что именно в поликлинике, на самых первых этапах, чем быстрее и правильно поставят диагноз, распознают болезнь, тем больше шансов будет выздороветь".

В конце концов, все детские медицинские учреждения здесь в Соликамске соберутся в одном месте - роддом, стационар и новая детская поликлиника.

Первых пациентов здесь обещают принять на несколько месяцев раньше официального срока сдачи - уже в сентябре 2018 года.