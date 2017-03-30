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← «Сказки Гофмана» вернулись на пермскую сцену

Начало апреля в Прикамье будет холодным

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снег

Синоптики напоминают о спрогнозированном в начале недели похолодании. Оно началось уже сегодня ночью. С четверга по воскресенье минус ожидается даже днем. Возможен сильный ветер и снег, сильный гололед.

Андрей Шихов, специалист ГИС-центра ПГНИУ: "Это связано со вторжением арктического воздуха со стороны Гренландии в тылу обширного циклона, который последние несколько дней вызывал облачную погоду с осадками разной интенсивности. Для конца марта это ниже нормы. Сегодня и вчера мы находимся на уровне климатической нормы, завтра мы будем уже ниже, а 31 марта и 1 апреля ниже нормы на 4-7 градусов".

 

 

 

 

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 30.03.2017 в 09:39 в рубрике - Новости телеканалов

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← «Сказки Гофмана» вернулись на пермскую сцену

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