Начало апреля в Прикамье будет холодным

Синоптики напоминают о спрогнозированном в начале недели похолодании. Оно началось уже сегодня ночью. С четверга по воскресенье минус ожидается даже днем. Возможен сильный ветер и снег, сильный гололед.

Андрей Шихов, специалист ГИС-центра ПГНИУ: "Это связано со вторжением арктического воздуха со стороны Гренландии в тылу обширного циклона, который последние несколько дней вызывал облачную погоду с осадками разной интенсивности. Для конца марта это ниже нормы. Сегодня и вчера мы находимся на уровне климатической нормы, завтра мы будем уже ниже, а 31 марта и 1 апреля ниже нормы на 4-7 градусов".