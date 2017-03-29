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Легендарному генералу Маргелову посвятили турнир по рукопашному бою

турнир

Для десантников Герой Советского Союза Василий Маргелов человек-легенда, аббревиатуру ВДВ они в шутку расшифровывают "войска дяди Васи". Не случайно, ежегодный турнир по рукопашному бою назван его именем.  Уровень турнира имени Героя Советского Союза Василия Маргелова чувствуется ещё до старта соревнований. 

Виталий Маргелов

 

Виталий Маргелов, сын Героя Советского Союза Василия Маргелова: "Он, будучи командующим ВДВ, в течение многих лет был президентом федерации самбо. В то время это был единственный вид спорта такого плана. И потом он постепенно начал внедрять из других видов спорта, которые запрещены в СССР - джиу-джитцу, дзюдо. Прежде всего отец в десантных войсках огромное внимание уделял физической подготовке, выносливости бойца. То есть говорили так - один десантник может спокойно справиться со взводом противника".

Участников турнира благодарит сын Героя Виталий Маргелов - кстати, уроженец города Молотова. Генерал-полковник в запасе не был в Перми 74 года. Сегодня возложил цветы к памятнику "Разорванное братство".
Важна не только память, но и воспитание, а также спортивная подготовка подростков. Турнир по рукопашному бою имени Маргелова проводится в третий раз. Большинство участников - допризывники, 16-17 лет.

Поздеев

Андрей Поздеев, председатель правления пермского регионального отделения Союза десантников России: "Мы точно знаем, какую цель преследуем: мы говорим, сильные духом, сильные телом - это здоровый человек, любящий свою родину".

По словам организаторов, ещё одна задача - пробудить интерес к службе в армии. Защита родины начинается с желания отстоять свою честь, в этом случае - на турнире имени советского Героя. Нынче участие в соревнованиях приняли полторы сотни спортсменов.

турнир Маргелов

Лариса Стрельникова

Метки: в Перми, Спорт, Общество

Опубликовано: 29.03.2017 в 16:51 в рубрике - Новости телеканалов

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← Виновнику гибели 1,5-годовалого ребенка вынесен приговор

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Легендарному генералу Маргелову посвятили турнир по рукопашному бою

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