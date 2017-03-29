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«Нежная кисть»: В Перми открылась выставка женской иконописи

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женская иконопись

В Перми открылась уникальная выставка иконописи. Когда-то изображать святых доверяли исключительно мужчинам,  теперь это могут делать и женщины. Искусствоведы говорят, их творения получаются более тонкими и изящными. А иногда - и чудодейственными.

Необыкновенную экспозицию современной иконы открывшуюся на днях в пермском Центральном выставочном зале, назвали "Нежная кисть" так как все иконописцы здесь - женщины.

Ирина Языкова, профессор, искусствовед, куратор выставки " Нежная кисть" г. Москва: "Во многих иконах мы видим более тонкую работу, может, не всегда возможную для мужчин . Мужчины посильней работают, побрутальней".

Издревле иконопись была мужским делом. Однако жизнь внесла свои коррективы, и начиная с 19 века писанием икон повсеместно стали заниматься женщины, сегодня их уже большинство. Но несмотря на это такая выставка, как " Нежная кисть", в России проходит всего лишь во второй раз. Первый - в Москве, второй в Перми. Более 50 работ ведущих женщин-иконописцев из Сербии, Израиля, Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, и среди них семь работ наших землячек.

Сергей Чапнин, богослов, главный редактор альманаха " ДАРЫ" г. Москва: "Работы очень хорошие, хорошего качества, очень органично, естественно вписались в ту коллекцию, которую мы привезли из Москвы".

Икону "Собор 12 Апостолов", представленную на выставке, пермячка Елена Иванова писала для Свято-Троицкого Стефанова мужского монастыря. Иконописью она занимается почти 20 лет и к каждой своей работе приступает после тщательного изучения всех материалов. Считает, что участие в такой выставке- своеобразный мастер-класс для творческого роста.

Елена Иванова, иконописец г. Пермь: "Некоторые иконы произвели очень большое впечатление. Есть у кого поучиться!". 
Екатерина Патокина, иконописец г Пермь: "Мы очень тянемся за московскими мастерами, с интересом за ними наблюдаем".

Различные стили, направления, интерпретации образов. Говорят, в мире коллекций современной иконы не существует. Многие пишут под заказ для храмов.
В экспозиции "Нежная кисть" почти все образы собраны прямо из мастерских, за исключением лишь нескольких пермских, которые на время привезли из стен Свято-Троицкого Стефанова монастыря.
Татьяна Мурашева: "Самые яркие впечатления, что иконопись , как её хотел бы видеть тот же Андрей Рублев, она жива, она развивается и современные иконописцы пытаются возродить эту духовную жизнь, самих себя и подарить её прихожанам".

"Нежная кисть" - уникальная возможность в одном месте вживую познакомиться с тенденциями современной иконописи. Торопитесь, выставка проработает до 30 апреля.

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 29.03.2017 в 17:30 в рубрике - Новости телеканалов

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