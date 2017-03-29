Виновнику гибели 1,5-годовалого ребенка вынесен приговор

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водитель

В колонию-поселение отправится виновник гибели полуторагодовалого Максима - гражданин Валерий Малолетков. По словам осужденного, о своем деянии он узнал от пришедших за ним полицейских, он совершенно не заметил, что сбил ребенка. Что произошло в тихом дворе на улице Дружбы?

Одну из немногих фотографий сына показывает Екатерина. Сможет ли время помочь, она не знает - трагедия разделила жизнь их семьи на до и после. В двух шагах от дома, средь бела дня её малыш попал под машину.

Екатерина Немтина, потерпевшая (мама мальчика): "Я за этой машиной бегу, кричу - остановись! Он уехал дальше, смотрю, у меня ребёнок кувыркается по асфальту!".

фото

Екатерина постоянно прокручивает в памяти - в тот день младший ребёнок был у неё в слинге, старший, полуторагодовалый Максим, шёл рядом. Он несколько отстал, как раз в тот момент, когда со стороны улицы Дружбы появился автомобиль, который наехал на мальчика.

Благодаря камерам наружного видеонаблюдения удалось оперативно вычислить водителя, который совершил наезд на ребёнка.

Валерий Анатольевич узнал о случившемся от полиции - это известие стало для него настоящим ударом. Он просто-напросто не заметил, что произошло. В итоге - родственники в трауре, автомобилист - на скамье подсудимых.

Сергей Зубарев, прокурор: "Это преступление по неосторожности, в данном случае преступная небрежность была. Конечно, он не желал этого, конечно, он не предвидел, но мог и должен был при должной внимательности и предусмотрительности предотвратить наезд".

Обвиняемый и его адвокат просили у суда снисхождения, причины для этого назывались разные - глубокое раскаяние, признание вины, состояние здоровья. Максимальный срок в данном случае - пять лет. Учитывая все обстоятельства, прокурор просил столько, сколько в итоге прозвучало в приговоре - три года колонии-поселения. Кроме того - один миллион рублей за моральный вред. По поводу компенсации вопросов у осуждённого не возникло, по остальному - будут думать.

адвоат

Вадим Васенин, адвокат: "Я полагаю, что суд не в должной мере оценил все моменты и все имеющиеся в деле обстоятельства".

Обжаловать приговор можно в течение десяти суток. Что, вполне вероятно, и сделает осуждённый. Маме Максима объявленный срок  показался слишком мягким, ведь сына вернуть ей не сможет уже никто.

Екатерина Немтина, потерпевшая (мама мальчика): "У меня боль на всю жизнь осталась".

мать

Максим Пеккер

Метки: в Перми, Общество, Происшествия, Аварии

Опубликовано: 29.03.2017 в 16:03 в рубрике - Новости телеканалов

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