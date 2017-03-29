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Взятка сотруднику ФСБ: гражданин Китая признал свою вину

китаец

Прения по делу о взятке сотруднику ФСБ прошли в Ленинском суде Перми. На скамье подсудимых гражданин Китайской народной республики. За 600 тысяч рублей он предложил офицеру исключить его из черного списка невъездных. Свою вину китаец уже признал, однако приговор пока не озвучен.
До начала прений в коридоре возле зала суда вновь собралась внушительная группа поддержки господина Ли. Это его коллеги, товарищи и родственники. Здесь мало кто говорит по-русски, поэтому единственная связь с внешним миром - это переводчик.
Последний пытается держать родственников в курсе всего происходящего и переводит им текст, который представят от лица обвиняемого на  прениях.
Свою вину житель поднебесной полностью признал еще на первом допросе. Сторона защиты предоставила суду 5 гарантийных писем на оплату штрафа в любом размере и характеристику подсудимого от 167 "коллег" по торговле и представителей Китайской диаспоры:
"Всегда очень вежлив и уважителен. Помогает в сложных жизненных ситуациях. Ведет активный образ жизни. Наркотики и алкоголь не употребляет. Является отличным семьянином. Нам известно, что он переступил закон. С первого дня раскаивается и очень переживает".

Иностранца, работающего на китайском рынке, обвиняют в покушение на дачу взятки в крупном размере. В ходе следствия выяснилось, что Ли Цинчэнь неоднократно просил исключить его из "черного списка" тех, кому запрещен въезд в Россию. За это он предлагал 600 тысяч. 9 января при передаче взятки он был задержан с поличным.

Сам подсудимый надеется, что суд примет во внимание то, что на его иждивении находится несовершеннолетний сын и больная мать, надеется на смягчение наказания. Во время последнего слова иностранец попросил у суда не лишать его свободы.
Господину Ли грозит штраф в размере 30 млн рублей и лишение свободы до 7 лет. 

Марина Печенова

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 29.03.2017 в 15:53 в рубрике - Новости телеканалов

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