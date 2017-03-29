«Сказки Гофмана»: Как Виталий Полонский оказался Джульеттой
Фантастическая опера "Сказки Гофмана" вновь на сцене Пермского театра оперы и балета. Опера написана в 1880 году. В данной сценической версии представлена в Перми в 2015 году. Теперь спектакль показывают один раз в сезон, почему - расскажет гость "Новостей культуры", главный хормейстер театра Виталий Полонский.
Накануне спектакля Театр предложил пройти тест и узнать, кто вы из персонажей "Сказок Гофмана". Авторы предлагали ответить на 8 простых вопросов, которые не требуют специальных музыкальных знаний. Например, в какой роли вы представляете себя лучше всего, в каком городе хотели бы жить, какой цвет вам по душе и тому подобное. Театральный тест прошел и главный хормейстер театра.
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