← Школьная олимпиада как билет в будущее
«Сказки Гофмана»: Как Виталий Полонский оказался Джульеттой →
В Перми появилось краеведческое лото
В Перми появилось краеведческое лото. Его создала креативная группа во главе с Максимом и Ириной Трофимовыми. Принцип игры в лото всем знаком - участники должны вычеркнуть все цифры, которые назвал ведущий, на своей игровой карточке. Все вопросы в этой игре посвящены только Прикамью. Здесь можно узнать, где был найден первый алмаз в России и Европе, что есть общего у Перми и Москвы, где в крае зимуют летучие мыши, и другие интересные факты о Пермском крае. Ирина Трофимова побывала в нашей студии и рассказала о том, как играть и всегда выигрывать в эту настольную игру.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:
Школьная олимпиада как билет в будущее
Виталий Полонский: «Пермяки становятся первыми слушателями наших премьер»
В Прикамье закрывают ледовые перепавы
Полиция конфисковала улов браконьеров
«Стратегия 2030»: краевые власти сверяют часы
Самый большой детсад Перми откроется в июне
Депутаты увеличили компенсации перевозчикам
Льготный проездной: думцы одобрили поправки городской администрации
Поэтов, чтецов и бардов собрал фестиваль «Равноденствие»
Театр «У Моста» отправился в Евро-турне
Добавить комментарий: