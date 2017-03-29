В Перми появилось краеведческое лото. Его создала креативная группа во главе с Максимом и Ириной Трофимовыми. Принцип игры в лото всем знаком - участники должны вычеркнуть все цифры, которые назвал ведущий, на своей игровой карточке. Все вопросы в этой игре посвящены только Прикамью. Здесь можно узнать, где был найден первый алмаз в России и Европе, что есть общего у Перми и Москвы, где в крае зимуют летучие мыши, и другие интересные факты о Пермском крае. Ирина Трофимова побывала в нашей студии и рассказала о том, как играть и всегда выигрывать в эту настольную игру.