Школьная олимпиада как билет в будущее

Дополнительные баллы при поступлении в политехнический университет и гарантированное место в кадровом резерве пермских нефтяников – ради этого полторы сотни одиннадцатиклассников помимо предстоящего ЕГЭ пошли еще на одну сложную проверку знаний. Школьная олимпиада «ЛУКОЙЛа» прошла в Перми.

Калькулятор, список заданий, гелиевая ручка - на столах ничего лишнего. Времени у старшеклассников немного. По часу на математику и физику. Максим Мельчаков приехал из Кунгура. Решить все задания не успел. Но попробовать всё-таки стоило - пять дополнительных баллов к ЕГЭ это немало.

Участниками второго тура краевой олимпиады «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» среди школьников 11-х классов нефтяных районов Прикамья стали 40 человек. Изначально было более 150 человек, но после онлайн тестирования остались самые-самые.

Сразу после 120 минут, которые были даны на решение задач, преподаватели вуза приступили к проверке. Максимально возможная сумма - сто баллов, в итоге будет не более 6 финалистов.

После олимпиады 11-классникам рассказали о горно-нефтяном факультете и будущих перспективах.

Сергей Галкин, декан факультета горно-нефтяной факультета ПНИПУ: "Договоренность вашим с муниципальным районом и с какой-то организацией, допустим "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ" - и вы поступаете на особых условиях, т.е. у вас отдельный конкурс".

По словам организаторов, цель олимпиады - это развитие юношеского научного потенциала, привлечение выпускников школ к обучению на профильных факультетах Пермского политехнического университета.

Вера Белоусова, директор Института нефти и газа при ПНИПУ: "Поступить в ПНИПУ могут только те выпускники, которые сдали ЕГЭ по физике и математике, поэтому для нас очень важно формирование даже интереса ребят к этим предметам".

Для ребят проверка знаний - не просто очередная галочка - реальный билет в будущее.

Алексей Шеин, начальник управления персоналом ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: "В дальнейшем у нас действует система работы со студентами университета и с молодыми специалистами. Это определенна система прохождения практик, прохождения стажировок, система работы по научным вопросам".

Максим Мельчаков, как и остальные участники, хочет поступить в политех, именно на горно-нефтяной, тем более что лучшим по итогам олимпиады дадут фору - дополнительные баллы при приёме в университет. Также все участники автоматически попадают в кадровый резерв "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ ".