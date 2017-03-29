Виталий Полонский: «Пермяки становятся первыми слушателями наших премьер»
26 марта главный хормейстер Пермского театра оперы и балета им. П.И.Чайковского Виталий Полонский вместе с хором отправился на гастроли в Италию. Какие произведения там будут сыграны, и в какие еще страны отправятся пермяки, "Новостям культуры" рассказал главный хормейстер театра Виталий Полонский.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:
В Прикамье закрывают ледовые перепавы
Полиция конфисковала улов браконьеров
«Стратегия 2030»: краевые власти сверяют часы
Самый большой детсад Перми откроется в июне
Депутаты увеличили компенсации перевозчикам
Льготный проездной: думцы одобрили поправки городской администрации
Поэтов, чтецов и бардов собрал фестиваль «Равноденствие»
Театр «У Моста» отправился в Евро-турне
На эспланаде будут искать останки основателя Белогорского монастыря
Мама, оставившая сына в бэби-боксе, хочет вернуть ребенка
Добавить комментарий: