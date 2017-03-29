В Прикамье закрывают ледовые перепавы

В Пермском крае закрыли две ледовых переправы в поселках Нижний Склад и Усть-Боровая, в Соликамском районе. Теперь в крае функционирует восемь переправ: три в Гайнском районе, две в Чусовском районе, и по одной в Оханском, Косинском и Соликамском районах. Кроме того, сокращается число мест, где разрешен массовый выход на лед и зимняя рыбалка - из 48 их осталось только 39. Толщину льда в этих местах можно узнать на сайте ГУ МЧС.