В Прикамье закрывают ледовые перепавы
В Пермском крае закрыли две ледовых переправы в поселках Нижний Склад и Усть-Боровая, в Соликамском районе. Теперь в крае функционирует восемь переправ: три в Гайнском районе, две в Чусовском районе, и по одной в Оханском, Косинском и Соликамском районах. Кроме того, сокращается число мест, где разрешен массовый выход на лед и зимняя рыбалка - из 48 их осталось только 39. Толщину льда в этих местах можно узнать на сайте ГУ МЧС.
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