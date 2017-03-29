Полиция конфисковала улов браконьеров
320 лещей, 43 судака, 4 чехони, 3 налима и 2 щуки конфисковали полицейские у рыболовов-браконьеров, промышлявших на Камском водохранилище. В устье реки Иньвы они расставили больше десяти сетей. Особого разрешения на весенний лов промысловой рыбы, конечно же, не было. Максимальное наказание, которое грозит браконьерам, штраф в пять тысяч рублей. А весенние рейды по водоемам Прикамья только начались.
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