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«Стратегия 2030»: краевые власти сверяют часы

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стратегия

До 1 января 2019 года руководству Пермского края предстоит разработать новую стратегию развития региона на ближайшие 12 лет. На заседании экономического комитета регионального парламента депутаты и эксперты обсуждали такую возможность. На федеральном уровне уже началась работа по созданию «Стратегии 2030», краевым властям необходимо синхронизировать процессы. При этом в Пермском крае и сейчас есть похожий работающий документ, на основании которого разрабатывалась программа социально-экономического развития, да и трехлетний бюджет сверстан по тому же принципу.

Папков

Игорь Папков, первый заместитель Председателя Законодательного собрания Пермского края: "Мы стали принимать постоянно бюджетоориентированный результат или программный бюджет, и все это в целом позволяет нам понимать, на что тратятся бюджетные деньги, и можем ли мы реально, истратив определенные суммы, сделать жизнь наших людей лучше. И обратный момент - может ли конкретный исполнитель - допустим, министр - реализовать задачи, которые стоят в стратегии Пермского края".

При этом депутаты и сейчас отмечают недостатки программного метода планирования в Прикамье. Достаточно сказать, что критерии различных программ в течение года изменялись более сотни раз. Попросту говоря, итоговые показатели подгоняются под реальные цифры исполнения бюджета. И эти недостатки необходимо учесть в будущем. Здесь же к разработке своих стратегий должны подключиться и муниципалитеты.

Миролюбова

Татьяна Миролюбова, председатель комитета Законодательного собрания Пермского края по промышленности, экономической политике и налогам: "Не следует муниципалитетам ожидать того момента, чтобы в крае появилась новая стратегия и только после этого разрабатывать свою. В любом случае, у любого муниципального образования должно быть видение развития своей территории на долгосрочный период. Не надо ждать, надо действовать, нужно принимать стратегии, нужно понимать и формулировать видение развития своей территории".

Метки: в Пермском крае, в Перми, Экономика, Власть

Опубликовано: 29.03.2017 в 10:40 в рубрике - Новости телеканалов

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