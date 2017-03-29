Самый большой детсад Перми откроется в июне

На пленарном заседании депутаты единогласно поддержали предложение администрации города о выкупе детского сада, построенного частным застройщиком, в муниципальную собственность. Здание в три этажа, оборудованное лифтами и пандусами - вот, пожалуй, главные характеристики садика на 360 мест. Ему уже придумали имя - «Конструктор успеха». Строительство образовательных учреждений в городе ведется под личным контролем главы Перми Дмитрия Самойлова.

Людмила Гаджиева, заместитель главы администрации г. Перми: "Мы сейчас покупаем оборудование, игрушки для детского сада, и по нашим расчетам, если все пойдет складно, то в районе первого июня мы должны открыться".