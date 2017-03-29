Депутаты увеличили компенсации перевозчикам

В связи с увеличением максимального количества поездок по льготным проездным до 120, депутатами Пермской городской думы на сегодняшнем пленарном заседании принято решение увеличить и объем компенсаций перевозчикам. Сделано это за счет неизрасходованных бюджетных денег с прошлого года. Но это только часть средств. Остальные перераспределены, как заявлено, на инвестиции - расселение ветхого и аварийного жилья, благоустройство набережной и выполнение наказов пермяков.

Юрий Уткин, председатель Пермской городской думы: "Они совершенно разные, это и асфальтирование территорий, это и пешеходные переходы. Это и наведение порядка на придворовой территории, это межквартальные и междворовые асфальтирования дорожек, это кронирование деревьев, это то, что реально накопилось за много лет".