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Депутаты увеличили компенсации перевозчикам
В связи с увеличением максимального количества поездок по льготным проездным до 120, депутатами Пермской городской думы на сегодняшнем пленарном заседании принято решение увеличить и объем компенсаций перевозчикам. Сделано это за счет неизрасходованных бюджетных денег с прошлого года. Но это только часть средств. Остальные перераспределены, как заявлено, на инвестиции - расселение ветхого и аварийного жилья, благоустройство набережной и выполнение наказов пермяков.
Юрий Уткин, председатель Пермской городской думы: "Они совершенно разные, это и асфальтирование территорий, это и пешеходные переходы. Это и наведение порядка на придворовой территории, это межквартальные и междворовые асфальтирования дорожек, это кронирование деревьев, это то, что реально накопилось за много лет".
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