Льготный проездной: думцы одобрили поправки городской администрации

В Перми в продажу поступят льготные проездные трех типов – на 60, 90 и 120 поездок. Пермские думцы сегодня в полном объеме одобрили поправки, предложенные администрацией. Много ли в них осталось от того, что просили сами льготники?

Валидатор работает по принципу кассового терминала - после сканирования проездного выдает билет. При этом в памяти прибора сохраняется информация о всех поездках, совершенных за смену.

На сегодняшний день оборудованы валидаторами и подключены к системе 400 автобусов, это меньше 50% от общего числа. Получается, что на остальных маршрутах льготники продолжат ездить фактически бесплатно, высаживать их никто не имеет права.

Анатолий Путин, начальник МКУ «Гортранс»: "Перевозчики приходят, подключаются, поначалу было очень много вопросов, потихоньку их решаем, договариваемся. Эта система выгодна в том числе для перевозчиков, не только для самого города. Поскольку каждый перевозчик теперь четко будет знать, сколько льготников он перевез, и главное - сколько за них он получит компенсации".

Между тем, у самих льготников введение электронного проездного вызвало ряд вопросов. Тогда городские власти пошли навстречу, в первую очередь студенческому сообществу, и предложили отменить требование о регистрации в Перми, то есть купить проездной теперь смогут и иногородние студенты.

При этом те, кто пользуются льготным проездом, смогут выбирать лимит поездок необходимый им на месяц. Соответствующие проездные появятся в продаже в кассах Единого расчетного центра.

Проездной на 60 поездок обойдется в 720 рублей, на 90 - в 1080 рублей, 120 поездок будут стоить 1440 рублей. Каждый раз при считывании валидатором проездного кондуктор будет выдавать электронный билет, на котором указано количество оставшихся поездок. В случае, если лимит поездок на карте закончен, пассажирам необходимо будет оплачивать проезд на общих основаниях в размере 20 рублей. Или пополнить свой электронный документ - на 30 или 60 поездок в месяц. Но все-таки ряд правил льготного проезда остается прежним - так например, не стоит забывать, что пластиковые карты не являются именными, в транспорте необходимо как и раньше показать документ, подтверждающий льготу: справку с места учебы, студенческий или пенсионное удостоверение.