Поэтов, чтецов и бардов собрал фестиваль «Равноденствие»

В Перми прошёл Фестиваль авторской песни и литературы малых форм "Равноденствие". Посетить его можно в нашем городе только два раза в год - весной или осенью. Это открытая площадка для всех молодых авторов, исполнителей, ансамблей, поэтов, чтецов и прозаиков. Насколько популярен такой формат и вообще жанр авторской песни у молодёжи?

Авторская песня всегда стремилась быть свободной и самостоятельной. Известный поэт и бард Булат Окуджава говорил о ней так: "Это мой крик, моя радость, моя боль от соприкосновения с действительностью". И правда, во многом этот песенный жанр напоминает исповедь, где мера открытости намного больше, чем в любой эстрадной песне.

Сабина Чудинова, участница фестиваля "Равноденствие": "Особый вид искусства, тексты, смыслы, сами исполнители, это не сравнить с эстрадной музыкой".

Сабина Чудинова - одна из тех, кто продолжает дело Окуджавы, Высоцкого, Визбора и других не менее известных бардов. Девушка сама играет на гитаре и поет авторские песни, свои пока только начинает сочинять. А узнать о том, как рождаются тексты, Сабина пришла на мастер-класс к Константину Арбенину - легенде питерского рока девяностых и нулевых, лидеру групп "Зимовье Зверей" и "Сердолик", который приехал в Пермь на фестиваль "Равноденствие".

Константин Арбенин, поэт, прозаик, музыкант, председатель жюри фестиваля "Равноденствие": "Главное мое открытие ,что жанр существует, люди продолжают писать песни, сочинять стихи. Я смотрю, что ребята знают песни, которые не звучат по радио, по ТВ, но песен хороших очень много, они поют песни даже не моего поколения, а младше".

Фестиваль авторской песни и литературы малых форм "Равноденствие" в Перми проходит два раза в год - весной и осенью уже пять лет подряд. Это открытая площадка для всех молодых авторов, исполнителей, ансамблей, поэтов, чтецов, прозаиков. В этот раз на прослушивание заявились сорок участников из Перми и Ижевска, лучшие из них выступили на гала-концерте в студенческом дворце культуры Пермского классического университета.

Татьяна Пронько, организатор фестиваля "Равноденствие": "Впервые у нас пришло так много зрителей, 400 человек у нас было в зале, а буквально полгода назад было 150".

Авторская песня адресуется не каждому, а лишь тем, кто настроен на одной волну с автором, готов выслушать и разделить его чувства. Здесь нет официоза, дистанции между исполнителем и слушателем.

Стихотворение "Поплавок" Андрея Мансветова из одноименного нового сборника прозвучало в начале его творческой встречи и поэтического мастер-класса "Ничего лишнего". Автор поделился с публикой, как писать кратко, но емко. Следующий фестиваль "Равноденствие" пройдет в сентябре.