Зима вернулась?
В Перми ожидается похолодание, сообщает Гидрометцентр России. Температура воздуха будет на 2-3 градуса ниже нормы. Во вторник температура зафиксируется на отметках -3... -4 градуса. К четвергу ожидается понижение до -7 градусов, в пятницу до -11. Температурный минимум недели, по словам синоптиков, будет зафиксирован в субботу, когда столбики термометров опустятся до -13 градусов. Однако, по предварительным расчетам, похолодание долгим не будет.
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