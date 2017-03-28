Зима вернулась?

В Перми ожидается похолодание, сообщает Гидрометцентр России. Температура воздуха будет на 2-3 градуса ниже нормы. Во вторник температура зафиксируется на отметках -3... -4 градуса. К четвергу ожидается понижение до -7 градусов, в пятницу до -11. Температурный минимум недели, по словам синоптиков, будет зафиксирован в субботу, когда столбики термометров опустятся до -13 градусов. Однако, по предварительным расчетам, похолодание долгим не будет.