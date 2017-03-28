В Перми собрались звёзды педагогического Олимпа

«Все звезды к нам в гости» – под таким названием в Перми стартовал уникальный педагогический форум. Организаторы собрали для него лучших учителей со всей России. Каждый из звезд когда-то признавался лучшим.

Со строк собственного сочинения начал мастер-класс профессор Брянского госуниверситета Олег Парамонов. Лучший учитель 1993 года считает, что в работе с детьми важно прежде всего удивлять и разговаривать. К слову, заслуженный учитель в Перми уже в пятый раз и успел оценить работу наших педагогов.

Олег Парамонов, профессор Брянского госуниверситета: "Второе место занимает Пермский край по участию в конкурсе «Учитель года» и по качеству ребят, которые приезжают на конкурс, становятся победителями".

Победители и лауреаты двух всероссийских конкурсов - «Учитель года» и, впервые - «Успешная школа». Эти люди в течение двух дней будут делиться своим опытом на юбилейном форуме «Все звезды в гости к нам». Максим Расторгуев из тех, кто пока что на пути к успеху. Молодой учитель ждет мастер-классов.

Максим Расторгуев, учитель музыки, искусства, МХК школы «Дуплекс» г. Пермь: "Это всегда здорово, когда столько учителей из разных мест. Они могут объединиться в одном месте и посмотреть на лучшие образцы педагогического мастерства".

География огромная : Чечня, Иркутск, Оренбург, Мордовия. Среди звезд педагогического Олимпа - Артур Заруба - учитель музыки, композитор, абсолютный победитель 1992 года, Александр Шагалов - учитель русского и литературы из Краснодара, абсолютный победитель 2016 года, и другие.

Во второй день форума гости проведут педагогические мастерские, а также поделятся секретами успеха на круглом столе - «Успешный учитель, успешная школа».

Развитие образования поддерживает и глава города.

Дмитрий Самойлов, глава г.Перми: "Мы запустили проект «Золотой кадровый резерв». Будем отслеживать карьерную траекторию детей, будем договариваться с вузами и работодателями, чтобы наши самые талантливые дети оставались здесь жить и работать, и приносить славу нашему любимому городу".