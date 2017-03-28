Rock-Line переезжает в Лысьву

В этом году Rock-Line проведут в Лысьве, сообщают органиаторы. Из-за застройки бывшего аэропорта Бахаревка, где в течение десяти лет проводили популярный рок-фестиваль, пришлось искать новое место. В результате выбор пал на территорию аэродрома в Лысьве. "Транспортная доступность, «взлётка», ландшафт, новые интересные команды, выступления групп «Настя» и «Ундервуд», доброжелательность принимающей стороны - мы уверены - позволят сделать фестиваль этого года ярким событием", - написали организаторы в официальной группе Rock-Line «Вконтакте». В этом году фестиваль пройдет с 30 июня по 1 июля.