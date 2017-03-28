Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеИНТЕРВЬЮЗдоровый интересВИДЕО из радиоэфираГорячая тема

  • Поиск по сайту

  • Прямой эфир. Россия 24 Пермь

На главную - Новости телеканалов

← Водитель не заметил, как наехал на 1,5-годовалого малыша

В Перми собрались звёзды педагогического Олимпа →

Росгвардии исполнился год

Смотреть

Росгвардия

Росгвардия  впервые в своей истории отметила профессиональный праздник. В Перми все началось с торжественного развода личного состава и техники. Формально, ровно год новой структуре исполнится 5 апреля - именно в этот день год назад президентом был подписан указ о создании Росгвардии. Формирование пермского управления началось еще позднее - в октябре 2016. На сегодняшний день к гвардейцам относятся: вневедомственная охрана, ОМОН, СОБР, внутренние войска и авиационный отряд.

Бородавин

Борис Бородавин, начальник управления Росгвардии по Пермскому краю: "Это ежедневная работа нарядов по охране имущества юридических и физических лиц Пермского края. Разрешительная система работает с гражданами, оказывает государственную услугу по выдаче лицензии на приобретение и хранение охотничьего, гладкоствольного и нарезного оружия".

торжественный развод

К сожалению, до Прикамья добралось эхо тревожных событий в Чечне, где вооруженные боевики напали на военный городок Росгвардии. Бандитов уничтожили, но и стражи порядка понесли потери. Среди шестерых павших смертью храбрых и пермяк Ильдус Кучукбаев. Младший сержант находился в служебной командировке в станице Наурской, и как сообщается, одним из первых встал на пути у бандитов.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 28.03.2017 в 11:30 в рубрике - Новости телеканалов

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:

Водитель не заметил, как наехал на 1,5-годовалого малыша

Театры Перми отметили профессиональный праздник

Ядовитые отходы: Законодатели ПФО бьют в колокола

Первый в России завод кварцевых заготовок появится в Перми

Создатели «Ковчега» сядут за хищение 233 млн рублей

На ул. Достоевского обрушился двухэтажный барак

Драгоценная радость мелодий и книг

На северном фестивале «NordFest» увидели «Маленького принца»

Театр кукол поменял стиль и представил новый спектакль

Водителей не станут штрафовать за стоянку автомобилей с нечитаемыми номерами


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Водитель не заметил, как наехал на 1,5-годовалого малыша

В Перми собрались звёзды педагогического Олимпа →

Обратите внимание

в Перми

В Перми собрались звёзды педагогического Олимпа

В Перми стартовал уникальный педагогический форум.
смотреть читать28.03.2017 в 11:54
Метки: в Перми, Общество, Образование, в России

Росгвардии исполнился год

Росгвардия впервые в своей истории отметила профессиональный праздник.
смотреть читать28.03.2017 в 11:30
Метки: в Перми, Общество

Водитель не заметил, как наехал на 1,5-годовалого малыша

Мотовилихинский суд Перми вынесет приговор по резонансному делу.
смотреть читать28.03.2017 в 11:17
Метки: в Перми, Происшествия, Аварии

Театры Перми отметили профессиональный праздник

В пермских театрах выходной день, но в честь праздника некоторые все же открыли двери для своих зрителей.
смотреть читать28.03.2017 в 10:33
Метки: в Перми, Культура, Общество

Ядовитые отходы: Законодатели ПФО бьют в колокола

Мощность существующих полигонов в ближайшие годы будет исчерпана полностью, что грозит стране экологической катастрофой.
смотреть читать28.03.2017 в 10:11
Метки: в Перми, в России, Общество, Власть

в России

В Перми собрались звёзды педагогического Олимпа

В Перми стартовал уникальный педагогический форум.
смотреть читать28.03.2017 в 11:54
Метки: в Перми, Общество, Образование, в России

Ядовитые отходы: Законодатели ПФО бьют в колокола

Мощность существующих полигонов в ближайшие годы будет исчерпана полностью, что грозит стране экологической катастрофой.
смотреть читать28.03.2017 в 10:11
Метки: в Перми, в России, Общество, Власть

Перед Чусовым открыли экономические перспективы

В Пермском крае создана первая территория опережающего социально-экономического развития - в Чусовом.
читать27.03.2017 в 15:36
Метки: в России, в Пермском крае, Экономика

Пермяк погиб в бою с террористами в Чечне

В Чечне в результате перестрелки с боевиками, пытавшимися проникнуть в воинскую часть, геройски погиб наш земляк.
читать27.03.2017 в 15:20
Метки: в Перми, в России, Преступления, Происшествия

Водителей не станут штрафовать за стоянку автомобилей с нечитаемыми номерами

Речь идет о введении ответственности за парковку и стоянку без регистрационных знаков, а также если они скрыты или установлены не по ГОСТу.
смотреть читать27.03.2017 в 14:37
Метки: в Перми, в России, Общество, Власть
Лента новостей RSS каналы

В Перми собрались звёзды педагогического ОлимпаВ Перми собрались звёзды педагогического Олимпа

Росгвардии исполнился годРосгвардии исполнился год

Водитель не заметил, как наехал на 1,5-годовалого малышаВодитель не заметил, как наехал на 1,5-годовалого малыша

Театры Перми отметили профессиональный праздникТеатры Перми отметили профессиональный праздник

Ядовитые отходы: Законодатели ПФО бьют в колоколаЯдовитые отходы: Законодатели ПФО бьют в колокола

Первый в России завод кварцевых заготовок появится в ПермиПервый в России завод кварцевых заготовок появится в Перми

Создатели «Ковчега» сядут за хищение 233 млн рублейСоздатели «Ковчега» сядут за хищение 233 млн рублей

В гости к юннатам наведался инспектор РоссельхознадзораВ гости к юннатам наведался инспектор Россельхознадзора

«Их надо просто четвертовать!»: Создателям «Ковчега» вынесен приговор«Их надо просто четвертовать!»: Создателям «Ковчега» вынесен приговор

На ул. Достоевского обрушился двухэтажный баракНа ул. Достоевского обрушился двухэтажный барак

Драгоценная радость мелодий и книгДрагоценная радость мелодий и книг

На северном фестивале «NordFest» увидели «Маленького принца»На северном фестивале «NordFest» увидели «Маленького принца»

УФАС: проект корпуса инфекционной больницы в Перми должен разработать «Гипроздрав»УФАС: проект корпуса инфекционной больницы в Перми должен разработать «Гипроздрав»

Театр кукол поменял стиль и представил новый спектакльТеатр кукол поменял стиль и представил новый спектакль

Наркодилера отправили есть тюремную баландуНаркодилера отправили есть тюремную баланду

У школьников Перми начались «Психологические каникулы»У школьников Перми начались «Психологические каникулы»

Перед Чусовым открыли экономические перспективыПеред Чусовым открыли экономические перспективы

Пермяк погиб в бою с террористами в ЧечнеПермяк погиб в бою с террористами в Чечне

Тело в сугробе и спасительный бэби-боксТело в сугробе и спасительный бэби-бокс

Водителей не станут штрафовать за стоянку автомобилей с нечитаемыми номерамиВодителей не станут штрафовать за стоянку автомобилей с нечитаемыми номерами

В Перми собираются звезды российской педагогикиВ Перми собираются звезды российской педагогики

Последствия снежного ЧП: Заведующую детсадом уволилиПоследствия снежного ЧП: Заведующую детсадом уволили

На бесплатную экскурсию с Владимиром ГурфинкелемНа бесплатную экскурсию с Владимиром Гурфинкелем

27 марта - Всемирный День театра27 марта - Всемирный День театра

В БМ проходит Чемпионат по плаванию имени Людмилы МоняковойВ БМ проходит Чемпионат по плаванию имени Людмилы Моняковой

  • T7 в соцсетях

  • Архив публикаций

    • ПнВтСрЧтПтСбВс
    • Поиск по сайту:

  • Реклама

  • Последние комментарии

  • Телепрограмма для Перми

    •  

       

       

  • Партнеры

    •   

        

       

Мобильная версия

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2014. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: . Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru