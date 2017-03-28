Росгвардии исполнился год

Росгвардия впервые в своей истории отметила профессиональный праздник. В Перми все началось с торжественного развода личного состава и техники. Формально, ровно год новой структуре исполнится 5 апреля - именно в этот день год назад президентом был подписан указ о создании Росгвардии. Формирование пермского управления началось еще позднее - в октябре 2016. На сегодняшний день к гвардейцам относятся: вневедомственная охрана, ОМОН, СОБР, внутренние войска и авиационный отряд.

Борис Бородавин, начальник управления Росгвардии по Пермскому краю: "Это ежедневная работа нарядов по охране имущества юридических и физических лиц Пермского края. Разрешительная система работает с гражданами, оказывает государственную услугу по выдаче лицензии на приобретение и хранение охотничьего, гладкоствольного и нарезного оружия".

К сожалению, до Прикамья добралось эхо тревожных событий в Чечне, где вооруженные боевики напали на военный городок Росгвардии. Бандитов уничтожили, но и стражи порядка понесли потери. Среди шестерых павших смертью храбрых и пермяк Ильдус Кучукбаев. Младший сержант находился в служебной командировке в станице Наурской, и как сообщается, одним из первых встал на пути у бандитов.