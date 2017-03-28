Водитель не заметил, как наехал на 1,5-годовалого малыша

Мотовилихинский суд Перми вынесет приговор по резонансному делу. Это получившая широкую огласку в обществе история о наезде на полуторагодовалого ребенка. Трагедия произошла в ноябре прошлого года в одном из дворов на улице Дружбы в Перми. Как выяснилось позже, водитель даже не заметил того, что натворил, поэтому спокойно уехал. Ребенок от полученных травм скончался позже в больнице. Сторона обвинения просит реальный тюремный срок.