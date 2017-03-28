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Театры Перми отметили профессиональный праздник

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театр

В мире отметили День театра. "Весь мир - театр", -  знаменитая фраза из пьесы Шекспира «Как вам это понравится» вот уже на протяжении пяти веков остается крылатой. Британский телеканал даже снял рекламу на эту тему с актером Бенедиктом Камбербэтчем, где напоминает зрителю о социальной роли театра.  А вот пермский режиссер Владимир Гурфинкель уверен - театр не только весь мир, а еще и лучше жизни.

Гурфинкель

Владимир Гурфинкель, главный режиссер Пермского академического Театра-Театра: "Театр дает возможность прожить много жизней. Я внутри себя проживаю сегодня Джульетту".

Сегодня в пермских театрах выходной день, но в честь праздника некоторые все же открыли двери для своих зрителей. Так, у поклонников Театра-Театра появилась возможность вместе с главным режиссером прогуляться по выставке «Пятна, кляксы и портреты», которая посвящена Зиновию Корогодскому. А в театральном трамвае 11-го маршрута пассажиры изучали фотографии с фрагментами из спектаклей ТТ разных лет.

тт

И еще один подарок своим зрителям сделал Театр-Театр - 2 дня билеты на спектакли «Одиссея», «Пиковая дама» и гастрольные показы «Коляда - театра» можно купить с пятидесятипроцентной скидкой. Щедрыми оказались и другие театры.

Пермский ТЮЗ присоединился к международной акции ТЕАТР.GO - билеты на спектакли можно было купить со скидкой в 20 процентов. В акции участвуют более 100 театров из 17 городов России.

Также в ТЮЗе началось голосование за приз зрительских симпатий премии «ЭКСклюзив». Проголосовать за любимого актера можно как в театре, так и на сайте.

Всемирный день театра сегодня и для пермского художник Юрия Лапшина. 20 лет он работал над сценографией спектаклей в различных театрах России. А эскизы к ним пермяки могут посмотреть на новой выставке в Доме Смышляева уже с завтрашнего дня. Профессиональный праздник отмечали во всех театрах Перми. Большинство провели закрытые капустники. Но, возможно, в скором времени шуточные представления покажут и зрителям.

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 28.03.2017 в 10:33 в рубрике - Новости телеканалов

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