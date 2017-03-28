Ядовитые отходы: Законодатели ПФО бьют в колокола

Мощность существующих полигонов и мусороперерабатывающих станций уже в ближайшие годы будет исчерпана полностью, что грозит стране экологической катастрофой. К такому неутешительному выводу приходят сегодня ученые. Решить проблему сообща на законодательном уровне решено на заседании Ассоциации представительных органов Приволжского округа, куда входят парламенты 14 регионов, в том числе и Пермского края. Таким образом законодатели намерены проявить инициативу снизу в решении общероссийской задачи.

Фарид Мухаметшин, председатель Государственного Совета Республики Татарстан: "Мы сможем выйти с законодательной инициативой и в готовящийся федеральный закон, проект которого находится в Минстрое России, мы свои региональные предложения включим. И таким образом, задачи, которые стоят перед обществом в Год экологии, мы свою лепту внесем".

В Год экологии участники совещания посетили сортировочный завод и полигон для утилизации отходов, расположенный в Чебоксарах, а также побывали на городской очистной водопроводной станции. По данным статистики уже в ближайшее время рынок размещения отходов может достичь критической массы. Существующая сеть полигонов и мусороперерабатывающих станций не способна обеспечить экологическую безопасность. Конкретно в Пермском крае долгое время довольно остро стоит проблема утилизации твердых бытовых и медицинских отходов.

Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края: "Этот Год экологии. Мы уделяем на этом совещание внимание вопросам, связанным с правильным использованием отходов. С работой в этом направлении. И мне кажется, что это очень важно не только для Пермского края. Это важно для ПФО и в целом для Российской Федерации".