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Первый в России завод кварцевых заготовок появится в Перми

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Решетников

В Перми в 2018 году появится первый в России завод кварцевых заготовок, необходимых для производства оптоволокна. Информация озвучена во время рабочего визита главы региона Максима Решетникова в Пермскую научно-производственную приборостроительную компанию. 

Рассмотреть всё, что скрыто, в данном случае дефекты - это одна из задач оператора станков с программным управлением Ильдуса Кашапова. А вот для чего эти винтики, специалист не знает.

Ильдус Кашапов, оператор станков с программным управлением ПНППК: "Наружная резьба, внутренняя резьба, для чего мы не знаем. Военная тайна, скорее всего".

винтики

Пермская научно-производственная приборостроительная компания в первую очередь - это навигационные приборы для самолетов, танков и кораблей. Как всё устроено на ПНППК, в рамках рабочего визита оценил глава Прикамья Максим Решетников. В сопровождении генерального директора Алексея Андреева губернатор осмотрел различные площадки, а также побывал в цехе, где в скором времени развернется новое производство.

Первый в России завод кварцевых заготовок появится в Перми. Дата - 2018 год. Кварц необходим для производства оптоволокна, но пока приходится обращаться к импортным производителям.

оптоволокно

Датчики, кабели, светодиодное освещение, интегральные схемы, медицинские лазеры, а также оптоволокно - всё это продукция ПНППК. Компания является связующим звеном кластера "Фотоника" - а это 47 организаций науки, образования и производства. Также приборостроительная компания плотно сотрудничает с Пермским политехом, готовит специалистов в рамках дуального образования. На встрече с трудовым коллективом Максим Решетников отметил, что в направлении подготовки кадров у предприятия всё более чем хорошо.

Решетников

Максим Решетников, и.о. губернатор Пермский край: "Предприятие этот вопрос решило, потому что очень много молодежи, очень сбалансированный коллектив, который состоит из исследователей и специалистов с опытом. По большому счету вся промышленность должна быть такая".

Максим Решетников также отметил, что поддержка промышленности станет основным приоритетом в работе регионального правительства. Одна из задач - сформировать большой и главное долгосрочный заказ на продукцию пермских предприятий.

Антон Нагибин

Метки: в Перми, Экономика, Власть

Опубликовано: 28.03.2017 в 09:46 в рубрике - Новости телеканалов

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