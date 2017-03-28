Создатели «Ковчега» сядут за хищение 233 млн рублей

По делу пермского «Ковчега», который теперь можно называть просто финансовой пирамидой, сегодня вынесен первый приговор. Первый, потому что вердиктом суда остались недовольны и подсудимые мошенники, и их жертвы – сотни пенсионеров, лишившихся сбережений. Но прогресс налицо, ведь дело тянулось целых 9 лет.

12 лет назад кредитно-потребительский кооператив «Ковчег» прогремел на весь Пермский край. Деньги у населения собирали под рекордные 28,5 процентов годовых. Классическая схема финансовой пирамиды. В результате 2 125 пострадавших, общая сумма ущерба 233 миллиона рублей.

В надежде вернуть свои кровные по всему краю пострадавшие вкладчики проводили многочисленные акции протеста. Где-то пробовали перекрыть федеральную трассу, а в Кунгуре в октябре 2012-го даже объявили голодовку. На чтение приговора судье понадобился почти месяц.

Реальный срок для организатора финансовой пирамиды Дениса Толстикова -12 лет 6 месяцев лишения свободы. Михаил Матвеев также признан виновным и получил 12 лет колонии общего режима, юрист Марина Кичмерешкина - 5 лет. Все взяты под стражу в зале суда.

В свое время государственный обвинитель в качестве максимального наказания для мошенников предлагал 17 лет колонии строго режима. Так что пострадавшие своего недовольства не скрывали. Эмоции за время разбирательства накопились, и сегодня просто выплескиваются через край.

Денису Толстикову приговор, напротив, показался чересчур суровым, пообещал обжаловать. А что касается возмещения материального ущерба, то большинство пострадавших пока не получили не копейки.

Зоя Галиева: "Я похоронила невестку, парализованный сын лежит у меня, троих детей я рощу сейчас на свою пенсию. Вот и все, что я поимела от них".

Вся надежда на арестованное имущество обвиняемых, пока оно оценивается в 30 миллионов рублей.

Есть в этом деле и еще одна неприглядная цифра. Пострадавшие вкладчики «Ковчега» - люди в основном пожилые. Разбирательство длилось 9 долгих лет и до сегодняшнего оглашения приговора 244 человека попросту не дожили.