На ул. Достоевского обрушился двухэтажный барак
В Перми произошло обрушение деревянного дома на улице Достоевского в Ленинском районе. На месте происшествия прибыли сотрудники служб экстренного реагирования - для разбора завалов и поиска людей, которые могли находиться в здании. По словам жителей соседних домов, если там кто-то и мог находиться, то это граждане без определённого места жительства, так как дом был расселён.
К счастью, под завалами никого не обнаружили. Что касается самого здания, это четырёхквартирный дом дореволюционной постройки. Часть жителей выехала в 2015 году, часть - в 2016. Снос строения запланирован на 2017 год. Вообще, в этом квартале несколько подобных зданий, которые постепенно разрушаются - у одного из них в прошлом году рухнула стена.
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