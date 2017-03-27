Пермское отделение Союза театральных деятелей передало в дар институту культуры большое собрание книг из своей библиотеки.

Среди переданных сокровищ - 1680 уникальных книг и документов. Теперь в институте культуры будут храниться уникальные издания и документы, которых нет ни в одной библиотеке города и края и даже в интернете. Например, книга 1936 года французского просветителя Дидро, режиссерские экземпляры Станиславского. Они будут полезны студентам - будущим режиссерам.

Всего пермское отделение союза театральных деятелей России передало в дар институту культуры 1680 экземпляров, среди которых литература по истории и теории театра, живописи, музыке, хореографии, драматургии, искусству кино разных стран мира.

Софья Ляпустина, заместитель председателя Пермского отделения союза театральных деятелей России:

"Книги должны быть у тех, кому они наиболее нужны, а молодежи они наиболее нужны, все-таки у Саши Черного сказано "драгоценная радость мелодий и книг".

Одной из главных драгоценных книг Елена Малинина - преподаватель истории театра - назвала "Встречи с Мейерхольдом", книга посвящена выдающемуся театральному деятелю 20 века, его методам работы, книга написана актерами, художниками, режиссерами, с которыми он работал.



Ценная литература позволит студентам- будущим актерам и режиссерам - стать настоящими профессионалами своего дела.

Дар Пермского отделения союза театральных деятелей займет достойное место. Часть книг будет храниться в фонде библиотеки института культуры, а часть активно использоваться студентами кафедры режиссуры и мастерства актера.