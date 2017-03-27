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← Театр кукол поменял стиль и представил новый спектакль

Драгоценная радость мелодий и книг →

На северном фестивале «NordFest» увидели «Маленького принца»

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нордфест

Северный фестиваль "NordFest" в Перми продолжается. В третий раз он представляет культуру, литературу и искусство Пермского края и северных стран. Свое творчество показывают разные коллективы. Так, детский театральный коллектив Центральной детской школы искусств представил постановку "Маленький принц".

маленький принц

Эти задорные ребята занимаются в театральной студии при институте культуры всего лишь второй год. Но к своим ролям они уже относятся серьезно. Как известно, сказа "Маленький принц"- совсем не детская и очень философская. Но тут преподаватель Татьяна Малая попыталась адаптировать это произведение для того, чтобы было понятно детям - и тем, кто на сцене, и тем, кто в зале.

Малая

Татьяна Малая, преподаватель ЦДШИ ПГИИК: "Это не упрощение, мы просто как бы переводили всё на ребёнка через его поступок".
Татьяна Фёдоровна попыталась, чтобы ее Маленький принц получился весёлым.
Этот спектакль показывали на сцене малого зала института культуры в рамках театрального Марафона детских спектаклей. Всего зрители посмотрели 9 произведений, а по итогам был круглый стол и обсуждение.

Окуневич

Марина Окуневич, директор ЦДШИ ПГИИК: "Вообще разговор о детской театральной педагогике не просто своевременный, он очень актуальный, потому что многие только начинают свои первые шаги, в том числе и мы. А мы существуем всего лишь второй год".

Разговоры о театральной педагогике нужны ещё и для того, чтобы как можно больше людей понимало, что театр в жизни ребёнка должен присутствовать обязательно. Ведь если он актёр, у него есть возможность совершенно официально хулиганить. Ну а если зритель - то получит долю поучительной информации - в живой и интересной форме.

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 27.03.2017 в 17:05 в рубрике - Новости телеканалов

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