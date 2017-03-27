Театр кукол поменял стиль и представил новый спектакль

Пермский театр кукол представил новый фирменный стиль и спектакль "Сказки Пушкина".

Для премьеры "Сказки Пушкина" были изготовлены десятки новых кукол и специальный реквизит. Как шутят кукольники, это драматическому театру хорошо - у них всегда актёры одни и те же, а вот в кукольных постановках каждый раз все артисты изготавливаются заново.

В сценарий спектакля "Сказки Пушкина" режиссёр Вадим Смирнов добавил сразу трёх сказительниц и объединил две сказки великого поэта "О Золотом петушке" и "О рыбаке и рыбке".

Вадим Смирнов, режиссёр спектакля "Сказки Пушкина": "Человеку всего даётся в жизни что-то испытать, только для кого-то это благодать, а для кого-то искушение".

Это не единственная премьера в театре кукол. В год 80-летия театр для самых маленьких изменил свой логотип. С сегодняшнего дня это разноцветные ладошки.

Дмитрий Вихрецкий, художественный руководитель Пермского театра кукол: "Во многих театрах кукол он используется, но он преображается в куклу, шарики там надевают и прочее, а у нас чистая ладонь - и теперь отпечаток любой ладони где угодно будет ассоциироваться с нами".

Вместе с новым логотипом поменялся и фирменный шрифт театра. Теперь он похож на детскую пропись. Этот стиль написания художники выбрали, потому что театр кукол - это как первый класс для ребёнка. Именно с него начинает свое театральное образование каждый человек. Кроме того наконец-то у работников театра появилась своя, модная форма. Она отображает и фирменные цвета, и логотип, и новый шрифт.