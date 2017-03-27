Водителей не станут штрафовать за стоянку автомобилей с нечитаемыми номерами

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал отклонить поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Речь идет о введении ответственности за парковку и стоянку без регистрационных знаков, а также если они скрыты или установлены не по ГОСТу. Было предложено ввести штраф 2,5 тысячи рублей, а для Москвы и Санкт-Петербурга - штраф пять тысяч рублей. При этом планировалось добавить еще и такую меру пресечения, как задержание транспортного средства, то есть, попросту говоря, эвакуацию. Как сообщил корреспонденту "РГ" первый зампред Комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков, нет никаких правовых оснований для рассмотрения этого законопроекта, а поэтому он рекомендован к отклонению. Ведь в правилах дорожного движения запрещается эксплуатация транспортного средства без регистрационных знаков, а также с нечитаемыми и нестандартными номерами. Однако пока автомобиль стоит, он фактически не эксплуатируется.