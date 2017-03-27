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Последствия снежного ЧП: Заведующую детсадом уволили
В Перми уволили заведующую детским садом, на территории которого детей завалило снегом. Ребята 9-13 лет играли на территории детсада №175 на ул.Репина. Учреждение уже было закрыто. Мальчики влезли на крышу хозяйственной постройки и стали прыгать с нее вниз, когда на них сошел снег. Один с травмами головы был госпитализирован, второму медпомощь оказали на месте.
Пресс-служба администрации города Перми: "По результатам проведения служебного расследования причин, способствующих произошедшему ЧП на территории детского сада №175, с заведующей было принято решение расторгнуть трудовой договор, начальнику отдела образования Орджоникидзевского района города Перми объявить выговор".
Ранее на территории детсада №3494 произошло ЧП, в результате которого погиб мужчина. Павел Ваньков по просьбе сотрудницы учреждения полез на крышу веранды, чтобы почистить снег, но сорвался и упал. Его увезли в больницу. 22 марта мужчина скончался. Заведующая детским садом получила выговор.
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