В БМ проходит Чемпионат по плаванию имени Людмилы Моняковой

В пермском спорткомплексе БМ проходит Чемпионат по плаванию имени Людмилы Моняковой - nренера, воспитавшего целую плеяду пловцов, защищавших в своё время честь региона и страны. Соревнования славятся количеством участников. В этом году лучшие секунды мастеру посвятят более 300 пловцов. Конкуренцию прикамцам на плавательных дорожках составляют гости из Воткинска, Ижевска, Ревды, Сарапула. Впервые из Ново - и Первоуральска. Все без исключения участники получат памятные призы, а гости - приятное общение.

Титулованный воспитанник Людмилы Моняковой - финалист Олимпийских игр Сеула Михаил Зубков. Сегодня живёт в Харькове, а визиты на родину совмещает с датой проведения турнира.

Михаил Зубков, МСМК, участник Олимпийских игр 1988 г: "Готовятся призы, готовятся грамоты, готовится программа, проживание участников, их питание. Это целая работа организовать подобный турнир. И радостно, что есть энтузиасты".

Одна из причин популярности мемориала- лояльность допуска к нему. На соседних дорожках могут плыть мастера, ветераны и второразрядники. Зрелищность соревнований от этого только выигрывает. В стартовых протоколах имена старожил пермского плавания: Александра Кузнецова и Валерия Феоктистова. Самому опытному- 84 года. По итогам двух дней самые целеустремлённые пловцы, получат свои заслуженные, в том числе и денежные, награды. Но на турнире памяти Моняковой это не главное. Такой доброжелательной атмосферы ещё поискать.



