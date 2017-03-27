Болеем за наших!

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Футбольный клуб "Амкар" приглашает любителей футбола в понедельник на стадион "Звезда". 27 марта на основном поле состоится контрольный матч с кировским "Динамо". В текущем первенстве после 16 проведенных матчей кировчане с двумя набранными очками занимают последнюю, девятую строчку турнирной таблицы Профессиональной Футбольной Лиги (зоны "Урал - Приволжье). Начало встречи - в 15:30. Вход свободный.
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