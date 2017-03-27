Пермские приставы начнут бороться с незаконными коллекторами
Судебные приставы Прикамья озвучили итоги своей деятельности за прошлый год.
Предоставление жилья, в том числе детям-сиротам, взыскание алиментных платежей и задолженностей по заработной плате. Вот только несколько основных направлений работы УФССП России по Пермскому краю в 2016 году. Более подробно обо всем этом рассказывали на пресс-конференции.
Для начала официальная информация. В 2016 поступило почти два миллиона исполнительных производств, полтора из которых прекращены. Общая сумма к взысканию 152 миллиарда рублей, 8,5 миллиардов собрано. Чуть меньше 300 детей-сирот получили жилье, а бюджет Прикамья благодаря работе приставов пополнился на 860 миллионов рублей.
Ольга Накарякова, и.о. руководителя УФССП России по Пермскому краю: "Силами сотрудниками УПДС найдено 277 лиц, находящихся в розыске, из них 7 по особо тяжким преступлениям. Препровождено за пределы границ РФ 490 граждан для выдворения за пределы РФ".
Неофициальные итоги - это всевозможные курьезные случаи, случившиеся с сотрудниками. У многих до сих пор на слуху полуобнаженные танцы в одном из отделений, а также поиски должника в монастыре.
Ольга Накарякова, и.о. руководителя УФССП России по Пермскому краю: "Должники расплачиваются мелочью, по 2,5 кг приносят приставам, проявляя недовольство, но пристав передает эти деньги, и пересчетом занимаются сотрудники кредитного учреждения".
С направлениями работы на текущий год уже определились. Помимо привычных задач, есть и совершенно новые. Приставы будут вести реестр уполномоченных коллекторских организаций. На сегодняшний день таких в Прикамье три. Нужно отметить, что Прикамье - один из 7 регионов России, которые создали официальную систему учета коллекорских агентств.
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