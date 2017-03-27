Пермь готовится к празднованию Дня Победы
В городской администрации прошло заседание оргкомитета по празднованию 1 мая и Дня Победы. Сценарии дорабатывают режиссёры, поэтому подробностей пока немного. П аздник 9 Мая традиционно начнётся парадом на Октябрьской площади, затем на эспланаде пройдёт концертная программа, которая завершится выступлением приглашенного артиста - в этом году им станет певица, заслуженная артистка России Ольга Кормухина.
Пока главная задача - привести в порядок городские улицы после снежной зимы.
Дмитрий Самойлов, глава г.Перми: "Самое главное, чтобы у нас не только 1 и 9 мая всё прошло правильно, самое главное, чтобы город избавился от раскопок".
Что касается непосредственно 9 мая, сейчас идут переговоры об участии в параде Победы курсантов Кремлёвского полка. Уже известно, что в торжественном прохождении войск будут задействованы 23 коробки, в том числе гвардейские подразделения из других городов. Затем на Октябрьскую площадь выйдут участники "Бессмертного полка" - традиционно самая многочисленная колонна пермяков и гостей города, которые понесут портреты своих родных, принимавших участие в Великой Отечественной войне.
Вячеслав Торчинский, начальник департамента культуры и молодежной политики администрации г.Перми:
"Мы все секреты не можем раскрыть, иначе будет неинтересно. Но точно хочу сказать, что мы готовим много приятных сюрпризов для жителей г.Перми. Это и интерактив, и артисты, интересные предложения во время прохождения войск пермского гарнизона".
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