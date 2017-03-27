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GPON: Переходим на космические скорости
Уже две трети семей в Пермском крае имеют у себя дома так называемый быстрый интернет. Эти данные озвучили в компании «Ростелеком». Как заявлено, современной оптикой охвачено 80% территорий Прикамья.
В свои 8 лет Ксюша уже знает, что находится внутри системного блока и как работает компьютер. Обо всем этом девочке рассказал папа - чинить электронные машины хобби Юрия. Настоящий мастер - мастер во всем - всего за час положить в квартире оптику для связиста «Ростелекома» не проблема. Чтобы подключить высокоскоростной интернет, Юрий аккуратно заводит оптический кабель по технологии GPON – то есть напрямую в квартиру. Оптоволокно требует от мастера ювелирной точности.
Юрий Сорока, мастер интернета «Ростелеком»: "Фактически оптоволокно здесь с человеческий волос. Может даже меньше".
Оптический кабель размещается по внутридомовому стояку и подается непосредственно в квартиру, в которой устанавливается видеосендер или роутер.
Оптический кабель, при помощи которого к интернету подключены абоненты «Ростелекома», позволяет передавать сигнал практически без потерь. Тонкий - значит, будет незаметен в квартире. И при всем этом он еще и весьма прочный, а значит долговечный.
Теперь клиенты «Ростелекома» могут "летать" по сети на скорости свыше 100 Мбит в секунду, а еще играть и смотреть фильмы онлайн без зависания картинки.
Анастасия Татаринова, представитель компании «Ростелеком»: "2/3 семей Пермского края имеют доступ к быстрому интернету от «Ростелекома». Абонент подключается по технологии GPON, к нему напрямую в квартиру заводится оптический кабель. Это гарантирует ему надежное подключение, а также быструю и комфортную работу с тяжелым контентом в сети".
Миллионы семей по всей России уже оценили преимущества оптического интернета «Ростелеком». Ведь высокая скорость и качество сигнала стоят столько же, как на обычной линии.
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