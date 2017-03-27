В Перми открылась уникальная выставка женской иконописи

В Перми открылась уникальная выставка иконописи. Когда-то изображать святых доверяли исключительно мужчинам, но теперь это делают все чаще женщины.

Прежде всего, всем присутствующим в очередной раз напомнили - правильно говорить Иконопись. Так вот Иконописью раньше занимались исключительно мужчины. Так было и в Византии, и в Древней Руси. Но со временем уклад поменялся и сейчас женщины-иконописцы готовы дать фору сильной половине человечества.

Сегодня женщины не только пишут иконы - они расписывают храмы, разрабатывают дизайнерские проекты для церкви, занимаются реставрацией. Как говорят искусствоведы, их творения получаются более тонкими, а образы изящными. В открытии выставки приняли участие не только представители искусства, но и церкви. Казалось бы, есть провокационные нотки: иконы пишут женщины, которые не вхожи в алтарь, а церковные произведения здесь в качестве экспонатов.

Иеродиакон Алипий, заведующий иконописным отделением Пермской духовной семинарии: "Кто смотрит глазами неприязненно на церковь, тот там найдет все негативное, все это соберет, все выложит. Глаза, любящие церковь, любящие Бога, любящие православную икону, они кроме позитивных моментов здесь ничего не найдут".

На выставке можно найти и ответ на вопрос - кто эти женщины-иконописцы. Екатерина Патокина - преподаватель Пермской духовной семинарии, рассказала о том, что прежде пришла к православию, а уже потом стала писать иконы.

Екатерина Патокина, иконописец: "Если бы я была мужчиной, я бы прислуживала в алтаре. Если бы умела петь, могла бы петь на клиросе. Но ничего не умею - могу только послужить своим рисованием, созданием образов для храма, для молитвы".

Всего представлено более 50 работ женщин-иконописцев. Почувствовать ту самую «Нежную кисть» можно только увидев экспонаты. Выставка будет работать в Центральном выставочном зале до 30 апреля.