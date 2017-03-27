4-летний мальчик впал в кому после пожара

Следственный комитет начал проверку по факту жуткого пожара, который случился в одной из квартир на Крохалевке. Отец оставил 4-летнего сына одного дома, а сам ушел в поликлинику. В это время произошло короткое замыкание. Мальчик испугался и спрятался под кроватью. Ребенка спасали соседи. Сейчас он в коме.

Ребёнок сейчас находится в отделении реанимации краевой детской клинической больницы. За жизнь маленького пациента, который пострадал на пожаре, борются врачи, специалисты каких-то прогнозов не делают. Они рассказали в рамках дозволенного о состоянии малыша.

Ребёнок поступил в тяжёлом состоянии после клинической смерти, сейчас он в коме, на искусственной вентиляции лёгких, работа сердца поддерживается с помощью медикаментов. Мальчик получил ожоги, но основная причина тяжёлого состояния - отравление.

Александр Соколов, врач анестезиолог-реаниматолог краевой детской клинической больницы: "Прежде всего, отравление угарным газом, отравление продуктами горения".

Мальчика, который дома находился один, обнаружили пожарные, прибывшие на вызов. Ребёнок спрятался под диваном, видимо, он не знал, что входная дверь открыта - на момент возгорания он спал, а причиной, судя по всему, стало короткое замыкание.

Евгений Богомолов, сотрудник пресс-службы ГУ МЧС РФ по Пермскому краю: "Быстро проникли в квартиру, поскольку дверь была не закрытой. Горение было интенсивным в одной из комнат двухкомнатной квартиры, общая площадь горения - 18 квадратных метров".

По имеющейся информации мальчик болел, дома с ним сидел отец, который решил сбегать в поликлинику за результатами анализов, когда ребёнок спал. Оставил работающим телевизор, на случай, если сын проснётся. Сейчас во всех обстоятельствах разбираются пожарные дознаватели, параллельно проверку начал Следственный комитет.

Ирина Кислова, следователь по особо важным делам СО по Свердловскому району г. Перми СУ СК РФ по Пермскому краю: "Проводится проверка по признакам преступления статьи 219 уголовного кодекса РФ, это нарушение правил пожарной безопасности".

Стечения обстоятельств бывают разными, и порой они заканчиваются вот так - трагически. Поэтому специалисты служб экстренного реагирования настоятельно советуют жителям, у которых есть маленькие дети - не оставлять их одних дома, потому что никто не застрахован от того, что что-нибудь может произойти.