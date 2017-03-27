В Перми установили мемориальную доску музыканту Юрию Агафонову
В Перми торжественно открыли новую мемориальную доску. Она посвящена музыканту, заслуженному артисту России Юрию Агафонову. Плита в исполнении известного пермского художника и скульптора Равиля Исмагилова появилась на фасаде жилого дома по адресу 25-го Октября, 22. Юрий Агафонов был солистом Пермской филармонии. При его активном участии возникла Пермская музыкальная общественная организация «Классик» и Детская школа композиции. Юрий Агафонов был убит в собственной квартире в 1995 году. Возможно, до преступников дошли слухи о деньгах, которые пианист заработал в Европе.
Татьяна Агафонова, сестра Юрия Агафонова: "Радует, что так много людей объединилось в связи с именем личности, музыканта. Это очень важно".
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