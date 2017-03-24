В Перми меняется схема движения троллейбусов

В Перми изменится движение троллейбусов №10 и №13. С 1 апреля эти маршруты будут курсировать по новой схеме, чтобы стало удобнее добираться от бульвара Гагарина до «Гознака» и микрорайона Парковый. Маршрут №10 будет следовать сообщением в одном направлении «м/р Парковый – Центральный рынок – Цирк – пл. Дружбы – Авторадио – Комсомольский проспект – м/р Парковый». Маршрут №13 в тот же день прекратит движение в направлении остановки «Улица Гусарова» и будет следовать по маршруту «м/р Парковый – Центральный рынок – Комсомольский проспект – Авторадио – пл. Дружбы – Цирк – Центральный рынок – м/р Парковый». Таким образом, эти троллейбусные маршруты станут полукольцевыми. Сделано это для сокращения интервалов движения в «час пик».