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Пермские школьники смогли почувствовать «Вкус карьеры»

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Вкус карьеры

Студенты пермского колледжа предпринимательства провели ярмарку "Вкус карьеры", смысл которой в том, что студенты предлагают выбрать будущую профессию тем, кто еще не определился. В игровой форме школьники могли примерить на себя виды деятельности, чтобы понять, как жить дальше.

Поэт однажды сказал - где работать мне тогда, чем заниматься? Ответ на вопрос можно получить здесь - во Дворце молодежи, где проходит ярмарка профессиональных проб "Вкус карьеры". Здесь собираются представители колледжей и техникумов, которые ждут в гости школьников, чтобы рассказать, какое образование выпускники могут получить. Учебных заведений много, освоить профессии можно разные. Ярмарка "Вкус карьеры" проходит не первый раз. Судя по количеству людей, начинание прижилось.

вкус карьеры
Нина Карташова, директор краевого колледжа предпринимательства: "Эту идею мы привезли с национального чемпионата из Ульяновска в 2014 году. Наша команда стала абсолютным чемпионом. Один из конкурсов среди трех дней была ярмарка профессиональных проб".
Все профессии важны, все профессии нужны. Десятки профессии предлагаются школьникам. Ярмарка состоится и в  следующем году.

Максим Пеккер

Метки: в Перми, Общество, Образование

Опубликовано: 24.03.2017 в 16:40 в рубрике - Новости телеканалов

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