Пермь вошла в ТОП-10 рейтинга по раздельному сбору мусора

Гринпис России составил рейтинг городов по доступности пунктов раздельного сбора мусора для населения. Пермь вошла в 10, заняв 9 место из 89. Всего в исследовании участвовали 160 городов с населением от 100 тыс. человек. В расчёт брались только стационарные контейнеры для сбора хотя бы одного вида вторичного сырья, доступные для жителей круглосуточно. Результаты показали, что из почти 74 млн человек, имеют доступ к инфраструктуре раздельного сбора имеют 7 млн граждан. Лидером рейтинга стал Саранск, Москва- 40 место, на последних строчках Ульяновск и Чита. В остальных населенных пунктах, которые анализировали эксперты ГРИНПИС, вообще нет стационарных контейнеров для раздельного сбора либо их вообще нет.

Александр Иванников, координатор проекта токсической программы Гринпис России: "В этом исследовании мы делали акцент именно на контейнерах для сбора вторсырья с круглосуточным доступом, потому что только при условии их наличия во дворах можно говорить об удобной для жителей инфраструктуре раздельного сбора. В нашей работе мы использовали информацию только из открытых источников, доступных каждому жителю России".