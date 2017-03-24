О прадедушке мамонта узнают на Тайване

О пермском трогонтериевом слоне, ну или как его ещё называют степной мамонт, узнают на Тайване. Ученые, занимавшиеся в Пермском крае раскопками, примут участие в научной конференции, посвященной ископаемым животьным. Она состоится на Тайване в сентябре 2017 года. Сейчас находка выставлена в музее пермских древностей. Останки трогонтериевого слона были обнаружены в Оханском районе. Всего в музеях России хранится восемь скелетов слонов данного вида, при этом полных всего три.