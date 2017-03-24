Эпопея с ИКЕА продолжается

Глава Прикамья Максим Решетников встретился с представителями компании IKEA. Как стало известно порталу 59.ru, региональные власти продолжают переговоры о строительстве в Перми магазина шведской компании. Однако конкретного решения пока не принято - компания продолжает поиск оптимального расположения для своего магазина.

Строительство ТЦ "Мега" с магазином IKEA планировалось на площадке в микрорайоне Ива. Проект должен был быть реализован к 2020 году. Летом 2016 года компания IKEA официально отказалась от реализации проекта. Причиной его заморозки стали возможные претензии бывшего собственника земли.