Эпопея с ИКЕА продолжается
Глава Прикамья Максим Решетников встретился с представителями компании IKEA. Как стало известно порталу 59.ru, региональные власти продолжают переговоры о строительстве в Перми магазина шведской компании. Однако конкретного решения пока не принято - компания продолжает поиск оптимального расположения для своего магазина.
Строительство ТЦ "Мега" с магазином IKEA планировалось на площадке в микрорайоне Ива. Проект должен был быть реализован к 2020 году. Летом 2016 года компания IKEA официально отказалась от реализации проекта. Причиной его заморозки стали возможные претензии бывшего собственника земли.
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