В Прикамье, как и по всей стране, сдавали ЕГЭ - досрочный этап для особых случаев. Раньше всех могут сдать экзамены те, кто поступает в зарубежные вузы, кто не может пойти в основном потоке по причинам здоровья, спортсмены и выпускники прошлых лет. Всего 552 досрочника. Первыми предметами стали география, информатика. Для того чтобы не списывали, в классах установили глушилки сотовой связи, а перед входом - металлоискатели.

Татьяна Лиснякова, руководитель пункта сдачи досрочного этапа ЕГЭ: "Теперь угадаек нет, есть вопросы с открытым ответом, где участник должен написать слово, словосочетание, комбинацию цифр".