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ЕГЭ: досрочный этап - для особых случаев

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егэ

В Прикамье, как и по всей стране, сдавали ЕГЭ - досрочный этап для особых случаев. Раньше всех могут сдать экзамены те, кто поступает в зарубежные вузы, кто не может пойти в основном потоке по причинам здоровья, спортсмены и выпускники прошлых лет. Всего 552 досрочника. Первыми предметами стали география, информатика. Для того чтобы не списывали, в классах установили глушилки сотовой связи, а перед входом - металлоискатели. 
Татьяна Лиснякова, руководитель пункта сдачи досрочного этапа ЕГЭ: "Теперь угадаек нет, есть вопросы с открытым ответом, где участник должен написать слово, словосочетание, комбинацию цифр".

Метки: в Перми, Общество, Образование, в Пермском крае

Опубликовано: 24.03.2017 в 14:41 в рубрике - Новости телеканалов

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← В Прикамье начался суд над межэтническим наркосообществом

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