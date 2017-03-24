ЕГЭ: досрочный этап - для особых случаев
В Прикамье, как и по всей стране, сдавали ЕГЭ - досрочный этап для особых случаев. Раньше всех могут сдать экзамены те, кто поступает в зарубежные вузы, кто не может пойти в основном потоке по причинам здоровья, спортсмены и выпускники прошлых лет. Всего 552 досрочника. Первыми предметами стали география, информатика. Для того чтобы не списывали, в классах установили глушилки сотовой связи, а перед входом - металлоискатели.
Татьяна Лиснякова, руководитель пункта сдачи досрочного этапа ЕГЭ: "Теперь угадаек нет, есть вопросы с открытым ответом, где участник должен написать слово, словосочетание, комбинацию цифр".
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:
В Прикамье начался суд над межэтническим наркосообществом
Выездная приемная с доставкой на дом
Дельфины, собаки-терапевты и янтарный песок: В Перми проходит уникальная конференция
Открытые ладошки: новый фирменный стиль театра кукол
Есть такая профессия - лечить людей
«Сбербанк» презентовал новые сервисы в сфере ипотеки
Максим Решетников: «Рассчитываю на диалог с жителями»
«Лексус» сбил пенсионерку
ЧП в садике: СК проводит проверку из-за падения снега на детей
Концерт под открытым небом посвятили работникам культуры
Добавить комментарий: