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В Прикамье начался суд над межэтническим наркосообществом

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наркотики

В Прикамье начался суд над двадцатью участниками межэтнического сообщества. Как сообщает МВД России, в зависимости от роли каждого они обвиняются в покушении на сбыт и продажу героина в особо крупном размере. В организацию входили граждане нескольких государств ближнего зарубежья. В регион поставлялись партии наркотиков, фасовались на мелкие части и передавались для реализации другим группам. Дальше каждая из них отвечала за определенную территорию в крае.

 

 

Метки: в Перми, в Пермском крае, Преступления

Опубликовано: 24.03.2017 в 12:23 в рубрике - Новости телеканалов

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