В Прикамье начался суд над межэтническим наркосообществом

В Прикамье начался суд над двадцатью участниками межэтнического сообщества. Как сообщает МВД России, в зависимости от роли каждого они обвиняются в покушении на сбыт и продажу героина в особо крупном размере. В организацию входили граждане нескольких государств ближнего зарубежья. В регион поставлялись партии наркотиков, фасовались на мелкие части и передавались для реализации другим группам. Дальше каждая из них отвечала за определенную территорию в крае.