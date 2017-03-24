В Прикамье начался суд над межэтническим наркосообществом
В Прикамье начался суд над двадцатью участниками межэтнического сообщества. Как сообщает МВД России, в зависимости от роли каждого они обвиняются в покушении на сбыт и продажу героина в особо крупном размере. В организацию входили граждане нескольких государств ближнего зарубежья. В регион поставлялись партии наркотиков, фасовались на мелкие части и передавались для реализации другим группам. Дальше каждая из них отвечала за определенную территорию в крае.
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