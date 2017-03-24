Тарифы ЖКХ, проблема газификации, прием узких специалистов в сельских больницах и даже реконструкция монумента Борцам Революции – все эти вопросы стали главными в Ильинском. Здесь их задали специалистам регионального отделения общественной приемной Дмитрия Медведева.

Екатерина Анатольевна показывает проект реконструкции памятника Борцам Революции. Хотя и без бумаг видно - стеле требуется ремонт. Сделали бы сами, да только основание треснуло, нужна помощь.

За помощью обратились в региональную приемную председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. Сегодня как раз выездной прием в Ильинском. Как заявлено, все по принципу одного окна.

Елена Савельева, заместитель руководителя региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Пермском крае: "Мы называем это выездная приемная с доставкой на дом, поскольку с нами приезжают руководители министерств и ведомств, с нами приезжают должностные лица, с нами приезжают депутаты".

Которые в том числе и подсказывают, что нужно сделать для решения проблемы. К примеру в район Нины Николаевны в Чермозе газовую трубу провели, а газа пятый год так и нет.

Фаина Минх, заместитель министра строительства и ЖКХ Пермского края: "Тот проект, который остался нереализованным, это 14 километров, его привести в соответствие с действующими нормами и правилами. В начале июня будет принято у вас в поселении решение, что и какие объемы вы в этом году строите".

В 2016 году в общественную приемную поступило 17 тысяч обращений. 40% из них решаются быстрее, чем если бы человек остался один на один с проблемой. Начисление платы за ЖКХ, газификация и прием узких специалистов в больницах - вот, пожалуй, главные вопросы, которые задают на выездных приемах.

Александр Бойченко, руководитель региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Пермском крае: "Люди, которые нечасто могут доехать до Перми, на эту площадку приходят более охотно, то есть это важно как для жителей Пермского края, так и для нас, для общественной приемной".

Все заданные вопросы заносятся в специальную электронную систему, подробные ответы на них будут даны в течение 30 дней. Ответственные лица утверждают - никаких отписок.